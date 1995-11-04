Семикина Валентина Кузьминична
Место рожденияс. Свинуха, Саратовская обл.
Дата рождения24.04.1935
Дата смерти04.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Свинуха, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1956
Сын: Чариков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чариков Владимир Андреевич
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.02.1962
Дочь: Чарикова Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Чариков Владимир Андреевич
Смерть
04.11.1995