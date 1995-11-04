Семикина Валентина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семикина Валентина Кузьминична

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Место рождения

с. Свинуха, Саратовская обл.

Дата рождения

24.04.1935

Дата смерти

04.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

сч
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Место
Комментарий
Рождение
24.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Свинуха, Саратовская обл.
Рождение ребёнка
25.10.1956

Сын: Чариков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чариков Владимир Андреевич

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.02.1962

Дочь: Чарикова Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Чариков Владимир Андреевич

Смерть
04.11.1995
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