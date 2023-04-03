Агафья Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермилов
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермилов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Ермилов
Смерть
1776