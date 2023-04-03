Агафья Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван Ермилов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Ермилов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Ермилов

Кондопога, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1776
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