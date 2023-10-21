Фёкла Фе
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1867
Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
24.08.1871
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно