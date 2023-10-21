Фёкла Фе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёкла Фе

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1867

Сын: Хомяков Феодор Егорович

Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
24.08.1871

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Хомяков Егор Николаевич

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хомяков Егор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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