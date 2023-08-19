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Полуэктов Кирилл Алексеевич

Место рождения

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1914 по 15.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть Стрелковый полк 16-я кавалерийская дивизия
Лечение в госпитале
16.04.1917
Болен цынгой
Бракосочетание
До 1917

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Полуэктов Николай Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
1941
Митягино, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно