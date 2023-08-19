Полуэктов Кирилл Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 1914 по 15.04.1917
Должность/Звание рядовой Воинская часть Стрелковый полк 16-я кавалерийская дивизия
Лечение в госпитале
16.04.1917
Болен цынгой
Бракосочетание
До 1917
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Полуэктов Николай Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1941
Смерть
Неизвестно