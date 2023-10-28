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Сысоев Семен Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1777 по 1778

Дата смерти

12.06.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1777 по 1778

Отец: Сысоев Константин Фомич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1801 ст.

Сын: Сысоев Григорий Семенович

Мать ребёнка: Сысоева Анна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.05.1803

Дочь: Сысоева Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1803 по 1804

Сын: Сысоев Степан Семенович

Мать ребёнка: Сысоева Анна

Рождение ребёнка
03.06.1806 ст.

Сын: Сысоев Антон Семенович

Мать ребёнка: Сысоева Анна

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Анна

Смерть
12.06.1842 ст.
Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
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