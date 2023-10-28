Сысоев Семен Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1777 по 1778
Дата смерти12.06.1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1777 по 1778
Отец: Сысоев Константин Фомич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1801 ст.
Сын: Сысоев Григорий Семенович
Мать ребёнка: Сысоева Анна
Рождение ребёнка
04.05.1803
Дочь: Сысоева Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1803 по 1804
Мать ребёнка: Сысоева Анна
Рождение ребёнка
03.06.1806 ст.
Мать ребёнка: Сысоева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Анна
Смерть
12.06.1842 ст.