Прусакова Евстолия Асикритовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.
Дочь: Прусакова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Иринеевич
Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Прусаков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Прусаков Алексей Иринеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область