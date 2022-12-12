Прусакова Евстолия Асикритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусакова Евстолия Асикритовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1907 ст.

Дочь: Прусакова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Иринеевич

Поляны, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Прусаков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Прусаков Алексей Иринеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Алексей Иринеевич

Смерть
После 1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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