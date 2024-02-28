Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Нечаева) Ольга
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
1845
Сын: Нечаев Петр
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нечаев Алексей
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Нечаева) Татьяна
Отец ребёнка: Нечаев Иван
Смерть
Неизвестно