Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Иван

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Нечаева) Ольга

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Рождение ребёнка
1845

Сын: Нечаев Петр

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Рождение ребёнка
1846

Сын: Нечаев Алексей

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Нечаева) Татьяна

Отец ребёнка: Нечаев Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.