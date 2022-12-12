Панков Кирилл Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882 ст.
Отец: Панков Алексей Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
05.06.1907 ст.
Жена: Панкова Ольга Иосифовна
ГАКО 33-4-683 5 ИЮНЯ 1907 Кросны - Кирилл Алексеевич Панков, 25 лет, первый брак село Флоровское - кр-на, состоящего на службе Иосифа (?) Ивановича Штарева (?) дочь Ольга, 15 лет, 11 месяцев, первый ... Показать все
Смерть
Неизвестно