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Панков Кирилл Алексеевич

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Место рождения

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.03.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1849 г.р.

Мать

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Жена

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882 ст.

Отец: Панков Алексей Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Кросна, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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Бракосочетание
05.06.1907 ст.

Жена: Панкова Ольга Иосифовна

ГАКО 33-4-683 5 ИЮНЯ 1907 Кросны - Кирилл Алексеевич Панков, 25 лет, первый брак село Флоровское - кр-на, состоящего на службе Иосифа (?) Ивановича Штарева (?) дочь Ольга, 15 лет, 11 месяцев, первый ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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