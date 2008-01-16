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Шкуратова Елизавета Андреевна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

16.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2008

Отец: Шкуратов Андрей Александрович

Мать: Шкуратова Наталья Евгеньевна

Иваново, Иваново, Ивановская область