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Шкуратова Елизавета Андреевна
Шкуратова Елизавета Андреевна
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
16.01.2008
Пол
Женский
Отец
Шкуратов Андрей Александрович
1964 г.р.
Мать
Шкуратова (Вечерова) Наталья Евгеньевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2008
Отец:
Шкуратов Андрей Александрович
Мать:
Шкуратова Наталья Евгеньевна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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