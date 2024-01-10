Белоусова (Коваленко) Ефросинья Ивановна
Место рождениястаница Безымянная, Горячий Ключ, Краснодарский край, Россия
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
станица Безымянная, Горячий Ключ, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно