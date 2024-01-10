Белоусова (Коваленко) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Коваленко) Ефросинья Ивановна

Место рождения

станица Безымянная, Горячий Ключ, Краснодарский край, Россия

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Коваленко Иван Остапович

Мать: Коваленко Евдокия Семеновна

станица Безымянная, Горячий Ключ, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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