Ульянченко Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянченко Петр Антонович

Ульянченко Петр Антонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1958

Дочь: Краснюк Наталья Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянченко Борис Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close