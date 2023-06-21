Кулев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1962

Дочь: Альтовская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кулева Галина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Кулева Галина Васильевна

Смерть
Неизвестно