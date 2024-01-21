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Колесов Варфоломей Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Колесов Прокопий Сидорович

Мать: Колесова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1889

Дочь: Колесова Мария Варфоломеевна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.1891

Дочь: Колесова Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Бракосочетание
04.07.1894 ст.

Жена: Соболева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Колесов Яков Варфоломеевич

Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно
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