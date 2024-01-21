Колесов Варфоломей Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
30.03.1889
Дочь: Колесова Мария Варфоломеевна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
05.02.1891
Дочь: Колесова Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Бракосочетание
04.07.1894 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1905
Сын: Колесов Яков Варфоломеевич
Мать ребёнка: Соболева Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно