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Пугачева Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1906

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.04.1907

Сын: ????пугачев Яков Андреев

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Пугачев Павел Андреев

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.12.1914

Дочь: Варвара Андреева

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.10.1916

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ???? Андрей Ефимов

Смерть
Неизвестно
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