Пугачева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1906
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
28.04.1907
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
15.08.1908
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
04.12.1914
Дочь: Варвара Андреева
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Рождение ребёнка
27.10.1916
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: ???? Андрей Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ???? Андрей Ефимов
Смерть
Неизвестно