Поплянова Агриппина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поплянов Петр Дмитриевич
Мать: не указана
Восприемник
08.10.1895 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Якова, сына крестьянина села Коржевка Василия Уарова Губанова и жены его Екатерины Григорьевны в Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно