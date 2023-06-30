Поплянова Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплянова Агриппина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Поплянов Петр Дмитриевич

Мать: не указана

Восприемник
08.10.1895 ст.
Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Крестила Якова, сына крестьянина села Коржевка Василия Уарова Губанова и жены его Екатерины Григорьевны в Михаило-Архангельской церкви.
Смерть
Неизвестно