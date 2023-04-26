Mamaev Vladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMamaev Vladimir

Mamaev Vladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1962

Сын: Mamaev Alexander Vladimirovich

Мать ребёнка: Mamaeva Mama

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mamaeva Mama

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mamaeva Tatjana

Мать ребёнка: Mamaeva Mama

Смерть
Неизвестно