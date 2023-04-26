Mamaev Vladimir
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1962
Сын: Mamaev Alexander Vladimirovich
Мать ребёнка: Mamaeva Mama
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mamaeva Mama
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mamaeva Tatjana
Мать ребёнка: Mamaeva Mama
Смерть
Неизвестно