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Прасковья Егорова

Место рождения

Абрахово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Абрахово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Солдатская дочь
Бракосочетание
28.01.1845 ст.

Муж: Родион Сергеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.

Сын: Яков Родионов

Отец ребёнка: Родион Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.

Дочь: Аксинья Родионова

Отец ребёнка: Родион Сергеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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