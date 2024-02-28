Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рождения1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Солдатская дочь
Бракосочетание
28.01.1845 ст.
Муж: Родион Сергеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.10.1847 ст.
Сын: Яков Родионов
Отец ребёнка: Родион Сергеев
Рождение ребёнка
29.01.1851 ст.
Дочь: Аксинья Родионова
Отец ребёнка: Родион Сергеев
Смерть
Неизвестно