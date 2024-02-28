Егоров Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.01.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1965
Отец: Егоров Иван Демьянович
Рождение ребёнка
27.06.1987
Сын: Егоров Данил Юрьевич
Мать ребёнка: Дубровская Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дубровская Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия