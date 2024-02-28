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Егоров Юрий Иванович

Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.01.1965

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1965

Отец: Егоров Иван Демьянович

Мать: Макарова Антонина Фроловна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.06.1987

Сын: Егоров Данил Юрьевич

Мать ребёнка: Дубровская Светлана

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубровская Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

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