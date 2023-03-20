Елфимова (Соколова) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимова (Соколова) Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1889

Дата смерти

?.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889

Отец: Соколов Иван

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Елфимов Иван

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Федотова Валентина

Отец ребёнка: Елфимов Иван

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Елфимов Иван

Илим, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Елфимов Иван

Илим, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Смерть
?.02.1922
Илим, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Елфимов Иван

Рождение ребёнка
1927

Сын: Елфимов Василий

Отец ребёнка: Елфимов Иван

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