Елфимова (Соколова) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1889
Дата смерти?.02.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1889
Отец: Соколов Иван
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Елфимов Иван
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Федотова Валентина
Отец ребёнка: Елфимов Иван
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Елфимов Иван
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Елфимов Иван
Смерть
?.02.1922
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Елфимов Иван
Рождение ребёнка
1927
Сын: Елфимов Василий
Отец ребёнка: Елфимов Иван