Гафиятова Наталья Васильевна 14.12.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гафиятова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978

Отец: Матвеев Василий

Мать: Матвеева Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафиятов Сергей Хамзеевич

Рождение ребёнка
08.04.1996

Дочь: Сергамасова (Гафиятова) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич

Рождение ребёнка
13.03.2003

Сын: Гафиятов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич

Рождение ребёнка
21.09.2007

Сын: Гафиятов Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич

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