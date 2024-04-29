Гафиятова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1978
Отец: Матвеев Василий
Мать: Матвеева Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1996
Дочь: Сергамасова (Гафиятова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич
Рождение ребёнка
13.03.2003
Сын: Гафиятов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич
Рождение ребёнка
21.09.2007
Отец ребёнка: Гафиятов Сергей Хамзеевич