Ивзан Фелина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивзанов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Ивзан Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивзан Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Ивзан Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно