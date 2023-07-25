Ивзан Фелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивзан Фелина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивзанов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Ивзан Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивзан Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Ивзан Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивзан Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно