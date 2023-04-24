Лукоянова Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукоянова Надежда Александровна

Лукоянова Надежда Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1952

Отец: Держалов Александр Иванович

Мать: Держалова Александра Алексеевна