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Лукоянова Надежда Александровна
Лукоянова Надежда Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.08.1952
Пол
Женский
Отец
Держалов Александр Иванович
1906 г.р.
Мать
Держалова (Куприянова) Александра Алексеевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1952
Отец:
Держалов Александр Иванович
Мать:
Держалова Александра Алексеевна
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