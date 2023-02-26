Приходько (Савченко) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савченко Василий
Мать: Савченко Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Приходько Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приходько Алексей
Отец ребёнка: Приходько Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Приходько Алексей
Смерть
Неизвестно