Приходько (Савченко) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Савченко) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савченко Василий

Мать: Савченко Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Приходько Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приходько Алексей

Отец ребёнка: Приходько Алексей

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Алексей

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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