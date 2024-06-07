Ожиганов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОжиганов Иван

Ожиганов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глебова/Ожиганова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ожиганова Устиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко/Ожиганова Марфа (Старшая Сестра) Ивановна

Мать ребёнка: Ожиганова Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожиганова Устиния

Рождение ребёнка
02.05.1902

Дочь: Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна

Мать ребёнка: Ожиганова Устиния

Омская область д.Зеленская
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.