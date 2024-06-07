Ожиганов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глебова/Ожиганова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ожиганова Устиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергиенко/Ожиганова Марфа (Старшая Сестра) Ивановна
Мать ребёнка: Ожиганова Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожиганова Устиния
Рождение ребёнка
02.05.1902
Дочь: Мохова (Ожиганова) Пелагея (Б.Поля) Ивановна
Мать ребёнка: Ожиганова Устиния
Омская область д.Зеленская
Смерть
Неизвестно