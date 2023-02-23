Ефремова Агафья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Агафья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ефремов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ефремов Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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