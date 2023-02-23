Ефремова Агафья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно