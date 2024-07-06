Шабалов Алексей Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шабалов Алексей Николаевич

Автор
НК
Краснова Н.

мужской, родился Неизвестно, Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Отец
Шабалов НиколайНеизвестно г.р.
Мать
Шабалова (Анисимова) ЛидияНеизвестно г.р.
Супруги
Шабалова (Краснова) Марина Николаевна11.05.1979 г.р.
Дети
Шабалов Константин АлексеевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалов Николай

Мать: Шабалова (Анисимова) Лидия

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалова (Краснова) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалова (Краснова) Марина Николаевна

Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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