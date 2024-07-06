Шабалов Алексей Николаевич
мужской, родился Неизвестно, Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
ОтецШабалов НиколайНеизвестно г.р.
МатьШабалова (Анисимова) ЛидияНеизвестно г.р.
Супруги
Шабалова (Краснова) Марина Николаевна11.05.1979 г.р.
Дети
Шабалов Константин АлексеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалов Николай
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Шабалова (Краснова) Марина Николаевна
Юмратка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область