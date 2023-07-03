Арамедова валентина евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арамедова валентина евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1980

Отец: не указан

Мать: Павлова зинаида николаевна