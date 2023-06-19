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Карманов Григорий Михайлов

Место рождения

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карманов Михаил Федоров

Мать: Карманова Феодосия Васильева

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.07.1898

Сын: Карманов Кирилл Григорьевич

Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Карманов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1907

Дочь: Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Михаил Григориев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карманова Елисавета Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: не указана

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика