Карманов Григорий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1898
Сын: Карманов Кирилл Григорьевич
Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Сын: Карманов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1907
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Карманова Елисавета Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Михаил Григориев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно