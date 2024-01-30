Первый Брак неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первый Брак неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Смелков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Смелкова Агния Николаевна

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Смелкова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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