Первый Брак неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Смелков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Смелкова Агния Николаевна
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Смелкова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Смелков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно