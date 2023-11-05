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Кириленко Яков Гаврилович

Место рождения

с. Дивное Ставропольский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
1947 г.р.

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кириленко Гаврила Емельянович

Мать: не указана

с. Дивное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Кириленко Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна

с/з "Большевик-12", Ставропольский край, Ипатовский район
Рождение ребёнка
04.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Кириленко Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Кириленко Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна

с/з"Большевик-12",Ставропольский край, Ипатовский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
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