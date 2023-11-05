Кириленко Яков Гаврилович
Место рожденияс. Дивное Ставропольский край
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кириленко Гаврила Емельянович
Мать: не указана
с. Дивное Ставропольский край
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Кириленко Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна
с/з "Большевик-12", Ставропольский край, Ипатовский район
Рождение ребёнка
04.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Кириленко Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Кириленко Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Коваленко Анна Александровна
с/з"Большевик-12",Ставропольский край, Ипатовский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно