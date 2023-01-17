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Редков Дмитрий Кириллович

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Место рождения

г. Сычевка

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Редков Кирилл

Мать: Редкова Анна Афанасьевна

г. Сычевка
Работа или профессия
04.04.1881
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Канцелярский чиновник | Казенная палата
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897

Сын: Редков Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Редкова Марфа Абрамовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Редков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Редкова Марфа Абрамовна

Курская обл., Кореневский р-н, д. Гагариловка
Работа или профессия
Неизвестно
в г. Ельне; в 1904г. уехал в Манчжурию на большой оклад; сын дьячка Сычевского уезда.
Казначей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редкова Марфа Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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