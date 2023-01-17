Редков Дмитрий Кириллович
Место рожденияг. Сычевка
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Редков Кирилл
Мать: Редкова Анна Афанасьевна
г. Сычевка
Работа или профессия
04.04.1881
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Канцелярский чиновник | Казенная палата
Рождение ребёнка
Около 18.09.1897
Сын: Редков Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Редкова Марфа Абрамовна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Редков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Редкова Марфа Абрамовна
Курская обл., Кореневский р-н, д. Гагариловка
Работа или профессия
Неизвестно
в г. Ельне; в 1904г. уехал в Манчжурию на большой оклад; сын дьячка Сычевского уезда.
Казначей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Редкова Марфа Абрамовна
Смерть
Неизвестно