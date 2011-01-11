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Куркина Елизавета Михайловна
Куркина Елизавета Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.01.2011
Пол
Женский
Отец
Куркин Михаил Викторович
1977 г.р.
Мать
Куркина Татьяна Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2011
Отец:
Куркин Михаил Викторович
Мать:
Куркина Татьяна Александровна
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