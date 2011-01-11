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Куркина Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.2011

Отец: Куркин Михаил Викторович

Мать: Куркина Татьяна Александровна

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