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Комлев Григорий Трофимов

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.11.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1849

Отец: Комлев Трофим Петров

Мать: Комлева Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
15.01.1868

Жена: Комлева Прасковья

Рождение ребёнка
28.06.1869

Сын: Комлев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1872

Сын: Комлев Антип Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1875

Сын: Комлев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1877

Дочь: Хомякова Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Комлев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Сын: Комлев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Рождение ребёнка
02.12.1883

Сын: Комлев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1891

Дочь: Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Комлева Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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