Комлев Григорий Трофимов
Место рождения
Дата рождения20.11.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1849
Отец: Комлев Трофим Петров
Мать: Комлева Екатерина
Бракосочетание
15.01.1868
Жена: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
28.06.1869
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
10.04.1872
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
01.01.1875
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
04.05.1877
Дочь: Хомякова Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
24.11.1879
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Комлев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
02.12.1883
Сын: Комлев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Комлева Прасковья
Рождение ребёнка
10.08.1891
Дочь: Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Комлева Прасковья