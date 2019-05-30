Краева Мвйя Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева Мвйя Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2019

Отец: не указан

Мать: Шестакова Анна Владимировна

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