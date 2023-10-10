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Южаков Ермолай Михайлович

Место рождения

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Южаков Михайло Андреевич

Мать: Куваева Евдокия Филиповна

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Южакова Гликерия Ермолаевна

Мать ребёнка: Южакова Феодора

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Южаков Евтихий Ермолаевич

Мать ребёнка: Южакова Феодора

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Южаков Степан Ермолаевич

Мать ребёнка: Южакова Феодора

Суздалиха, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Феодора

Смерть
Неизвестно
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