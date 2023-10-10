Южаков Ермолай Михайлович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Южакова Гликерия Ермолаевна
Мать ребёнка: Южакова Феодора
Рождение ребёнка
1771
Сын: Южаков Евтихий Ермолаевич
Мать ребёнка: Южакова Феодора
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Южакова Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Южакова Феодора
Смерть
Неизвестно