Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлавдия

Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиян Петр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Римма Петровна

Отец ребёнка: Шиян Петр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиян Петр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close