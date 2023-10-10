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Гурьев Михаил Фёдоров

Место рождения

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1741 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741 ст.

Отец: Гурьев Фёдор 2-й Яковлев

Мать: Гурьева Татьяна Якимова

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Гурьев Яков Михайлов

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.

Сын: Гурьев Василий Михайлов отец не точно

Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева

Никитино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Ирина Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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