Гурьев Михаил Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1741 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741 ст.
Отец: Гурьев Фёдор 2-й Яковлев
Мать: Гурьева Татьяна Якимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Сын: Гурьев Яков Михайлов
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1761 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева
Рождение ребёнка
Вычислено 1774 ст.
Сын: Гурьев Василий Михайлов отец не точно
Мать ребёнка: Гурьева Ирина Дмитриева
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурьева Ирина Дмитриева
Смерть
Неизвестно