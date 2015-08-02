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Горбунов Николай

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Место рождения

Жигалки, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

01.05.1949

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Лидия

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
КШТ работал смазчиком,бухгалтер
Смерть
02.08.2015
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Чайковское кладбище( на каком не известно)
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