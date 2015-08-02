Горбунов Николай
Место рождения
Дата рождения01.05.1949
Дата смерти02.08.2015
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Лидия
Рождение ребёнка
16.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
КШТ работал смазчиком,бухгалтер
Смерть
02.08.2015
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Чайковское кладбище( на каком не известно)