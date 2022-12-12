Дыбин Степан Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДыбин Степан Гаврилов

Дыбин Степан Гаврилов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев

Мать: Дыбина Евдокия

Бракосочетание
14.01.1823

Жена: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Алексей Петровъ, Василиі Борисовъ, Козма Гурьбуновъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1828

Сын: Дыбин Анисим Степанов

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.07.1829

Сын: Дыбин Гаврил Степанов

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1831

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1833

Дочь: Федосья Степанова

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.09.1839

Дочь: Фекла Степанова

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1841

Сын: Дыбин Емельян Степанов

Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close