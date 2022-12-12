Дыбин Степан Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808
Отец: Дыбин Гаврила Дмитрев
Мать: Дыбина Евдокия
Бракосочетание
14.01.1823
поручители: Алексей Петровъ, Василиі Борисовъ, Козма Гурьбуновъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1828
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
02.07.1829
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
08.03.1831
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
26.05.1833
Дочь: Федосья Степанова
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
21.09.1839
Дочь: Фекла Степанова
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
18.07.1841
Мать ребёнка: Дыбина Анастасия Васильева
Смерть
Неизвестно