Кривошеева Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева Валентина Андреевна

Место рождения

Курган, город Курган, Курганская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

21.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

SK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: Рублёва Евдокия Яковлевна

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
1910

Муж: Матюхин Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1912

Дочь: Матюхина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.07.1919

Дочь: Матюхина Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.04.1922

Дочь: Шарина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич

Почекуево, Большереченский муниципальный район, Омская область
Смерть
21.10.1975
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