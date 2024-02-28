Кривошеева Валентина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти21.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
23.08.1912
Дочь: Матюхина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1919
Дочь: Матюхина Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.04.1922
Дочь: Шарина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Матюхин Иван Николаевич
Смерть
21.10.1975