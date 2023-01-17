Нефедовская Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовская Марфа Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Нефедовская Александра Семеновна

Отец ребёнка: Нефедовский Семен Иванович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Нефедовский Николай Семенович

Отец ребёнка: Нефедовский Семен Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедовский Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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