Нефедовская Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Нефедовская Александра Семеновна
Отец ребёнка: Нефедовский Семен Иванович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нефедовский Николай Семенович
Отец ребёнка: Нефедовский Семен Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно