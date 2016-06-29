Ильющенко Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльющенко Василий Васильевич

Ильющенко Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1938

Дата смерти

29.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938

Отец: Ильющенко Василий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1960

Сын: Ильющенко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1963

Сын: Ильющенко Юрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильющенко Наталия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close