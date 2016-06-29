Ильющенко Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1938
Дата смерти29.06.2016
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1938
Отец: Ильющенко Василий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1960
Сын: Ильющенко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1963
Сын: Ильющенко Юрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильющенко Наталия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2016