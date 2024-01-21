Незванов Дементий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смерти14.10.1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Незванов Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Незванов Пелагея Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
хутор Покровский
Смерть
14.10.1868