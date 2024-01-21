Незванов Дементий Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незванов Дементий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

14.10.1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Незванов Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Незванов Пелагея Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незванов Пелагея Ефремовна

Место жительства
Неизвестно
хутор Покровский
Смерть
14.10.1868
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