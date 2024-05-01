Шехирева Наталия Кириловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шехирев Андриан Феодорович
Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович
Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шехирев Матфей Феодорович
Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шехирев Елизар Феодорович
Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович
Смерть
После 1870