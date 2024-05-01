Шехирева Наталия Кириловна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШехирева Наталия Кириловна

Шехирева Наталия Кириловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Шехирев Андриан Феодорович

Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шехирев Георгий (2-Й) Феодорович

Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шехирев Матфей Феодорович

Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шехирев Елизар Феодорович

Отец ребёнка: Шехирев Феодор Филиппович

Смерть
После 1870

Мы используем куки для улучшения работы сайта.