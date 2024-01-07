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Гультяева Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1889

Дата смерти

29.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.

Сын: Гультяев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.

Сын: Гультяев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович

Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1914 ст.

Дочь: Гультяева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович

Заборица, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Василий Евдокимович

Смерть
29.11.1973
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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