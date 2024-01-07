Гультяева Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1889
Дата смерти29.11.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
26.04.1913 ст.
Сын: Гультяев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович
Сукино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1914 ст.
Дочь: Гультяева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.1973
Рамуси, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область