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Климов Иван (Иоанн) Стефанович

Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1901

Отец: Климов Стефан Емельянович

Мать: Климова Феврония Егоровна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Крещение
14.04.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Смерть
Неизвестно

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