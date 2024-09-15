Климов Иван (Иоанн) Стефанович
Место рождения
Дата рождения14.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
14.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Крещение
14.04.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 15_14.04.1901_крещение-14.04.1901 пол_М_ запись - 44 род. Иоанн в деревня Романово у крестьянин Климов Стефан Емельянов и законная жена Февро... Показать все
Смерть
Неизвестно