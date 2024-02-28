(Пронин) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Пронин) Лидия

(Пронин) Лидия

Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Пронин Андрей Стефанов

Мать: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9H83?i=113&wc=W68N-L3T%3A149365001%2C149365002%2C149746101%2C149749801&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7T-DW32
Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Гринин Петр Николаев

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9H83?i=113&wc=W68N-L3T%3A149365001%2C149365002%2C149746101%2C149749801&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7T-DW32
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гринин Артемий

Отец ребёнка: Гринин Петр Николаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close