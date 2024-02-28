(Пронин) Лидия
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Пронин Андрей Стефанов
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9H83?i=113&wc=W68N-L3T%3A149365001%2C149365002%2C149746101%2C149749801&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7T-DW32
Бракосочетание
09.11.1911
Муж: Гринин Петр Николаев
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-9H83?i=113&wc=W68N-L3T%3A149365001%2C149365002%2C149746101%2C149749801&cc=1807365&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7T-DW32
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гринин Артемий
Отец ребёнка: Гринин Петр Николаев
Смерть
Неизвестно