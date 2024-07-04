Дорофеева (Евстратенко) Евгения Георгиевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти18.06.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Указана официальная дата рождения (по документам). Реальная: 16.11.1925
Рождение ребёнка
13.02.1952
Дочь: Трофимова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Дорофеев Виктор Михайлович
Смерть
18.06.1978
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область