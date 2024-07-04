Дорофеева (Евстратенко) Евгения Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорофеева (Евстратенко) Евгения Георгиевна

Дорофеева (Евстратенко) Евгения Георгиевна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

18.06.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Указана официальная дата рождения (по документам). Реальная: 16.11.1925
Рождение ребёнка
13.02.1952

Дочь: Трофимова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Дорофеев Виктор Михайлович

Смерть
18.06.1978
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.