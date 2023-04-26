Орина Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орина Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Потап Андреев

Мать: Анна Иванова

Смерть
Неизвестно