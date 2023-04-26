Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Орина Потапова
Орина Потапова
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Потап Андреев
1790 г.р.
Мать
Анна Иванова
1790 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Потап Андреев
Мать:
Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь