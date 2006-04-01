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(Nygren) Veronica
(Nygren) Veronica
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Дата смерти
?.04.2006
Пол
Женский
Отец
Nygren Gösta
1897 г.р.
Мать
Nygren (Henschen) Gerda
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Nygren Gösta
Мать:
Nygren Gerda
Смерть
?.04.2006
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