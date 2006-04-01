(Nygren) Veronica — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Nygren) Veronica

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

?.04.2006

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Nygren Gösta

Мать: Nygren Gerda

Смерть
?.04.2006
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